Биньямин Нетаньяху ответит за верблюдов

Руководство Израиля пытается урегулировать трения с США, которые возникли во время активизировавшихся на этой неделе визитов американских чиновников на Святую землю. Вашингтон оказался крайне возмущен тем, что 22 октября Кнессет утвердил два законопроекта о распространении израильского суверенитета на часть Западного берега реки Иордан, а на следующий день член правящей коалиции Бецалель Смотрич выступил с оскорблением в адрес Саудовской Аравии, пожелав ей «ездить на верблюдах» вместо нормализации отношений с еврейским государством. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил Израилю сокращением помощи в случае, если тот продолжит проверять пределы терпения арабского мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио (слева) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Fadel Senna / Pool / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио (слева) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Fadel Senna / Pool / Reuters

К тому моменту, как 24 октября свой визит в Израиль завершил четвертый за неделю представитель американской администрации — госсекретарь Марко Рубио, ситуация в отношениях США и Израиля значительно наэлектризовалась. Главным поводом к недовольству Вашингтона стало утверждение в предварительном чтении Кнессетом 22 октября двух законопроектов, внесенных на его рассмотрение оппозицией, о распространении израильского суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан.

Инициатива, которую власти Израиля планировали как ответ на начавшийся месяц назад парад признаний палестинского государства, была воспринята окружением Дональда Трампа как «оскорбление», учитывая то, что сейчас Белый дом всеми силами пытается разрядить обстановку на Ближнем Востоке.

Другим событием, вызвавшим возмущение Вашингтона, стали высказывания главы входящей в правящую коалицию партии «Религиозный сионизм» Бецалеля Смотрича. «Если Саудовская Аравия скажет нам "нормализация (саудовско-израильских отношений.— “Ъ”) в обмен на палестинское государство", друзья, нет, спасибо.

Продолжайте ездить на верблюдах по пустыням Саудовской Аравии, а мы продолжим развивать экономику, общество, государство и все то великое, что мы умеем делать»,— заявил праворелигиозный политик 23 октября.

Несколько часов спустя ему пришлось извиняться «за абсолютно неуместные высказывания и нанесенное ими оскорбление». Но осадок у Эр-Рияда, да и у Вашингтона, не мог не остаться.

Как заявил израильскому 12-му каналу неназванный чиновник в администрации господина Трампа, последние события усилили обеспокоенность Белого дома по поводу того, что правительство еврейского государства может недооценивать риски вокруг текущей региональной обстановки, в частности сорвать соглашение с группировкой «Хамас» по сектору Газа — одну из важнейших мирных инициатив США на Ближнем Востоке. «Нетаньяху идет по очень тонкому льду в ситуации с президентом Трампом»,— подчеркнул собеседник 12-го канала.

Согласно этим же данным, окружение израильского премьер-министра попыталось урегулировать недопонимание с США. Так, вице-президенту Джей Ди Вэнсу, завершившему свой визит в Израиль 23 октября, объяснили, что законопроекты об изменении статуса Западного берега — это только политический ход, не влекущий за собой реальных практических последствий.

Но, судя по всему, эти объяснения не удовлетворили американскую сторону.

«Если это и было политическим мероприятием, то это было глупое мероприятие»,— цитирует 12-й канал слова господина Вэнса, которые прозвучали в контактах с израильтянами.

Согласно источникам Politico, вице-президент США направил еврейскому государству «жесткий сигнал» о необходимости придерживаться умеренного курса.

Более того, в интервью журналу Time, которое было опубликовано 23 октября, президент Трамп и вовсе заявил, что еврейскому государству никто не даст аннексировать Западный берег. «Этого не произойдет, потому что я дал слово арабским странам,— подчеркнул глава Белого дома.— Израиль потеряет всю поддержку США, если это произойдет».

В итоге канцелярия господина Нетаньяху решила выступить с примирительным заявлением по поводу статуса Западного берега. «Подобные (законодательные.— “Ъ”) демарши осложняют отношения с союзниками, прежде всего с США, которые сейчас буквально наш единственный внешнеполитический тыл,— отметил офис господина Нетаньяху 23 октября.— Ни одна серьезная сила не отрицает право Израиля укреплять свой суверенитет в Иудее и Самарии (израильский топоним для обозначения Западного берега реки Иордан.— “Ъ”). Но важно делать это тогда, когда момент будет выбран с умом, а не когда это кажется "удобным" для политической кампании». Сейчас же, добавили в канцелярии премьер-министра, законопроекты о расширении израильского суверенитета мешают «концентрироваться на действительно важных задачах, которые стоят перед страной в условиях войны».

Последнюю точку над i в этом вопросе поставил госсекретарь Марко Рубио. Завершая свой визит 24 октября посещением работающего под эгидой США координационного центра в Кирьят-Гате, где израильские генералы провели для него обзор по вопросам в сфере безопасности, дипломат дал понять, что план США по урегулированию ситуации в секторе Газа является «единственным и лучшим планом», который обладает широкой поддержкой других государств Ближнего Востока. А это значит, что уважать их позицию Израилю придется.

Нил Кербелов