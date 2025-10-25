Reuters: США поддержали использование активов РФ для снабжения Украины оружием

США поддерживают использование Евросоюзом замороженных активов РФ для закупки американского оружия для Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, американская сторона уже уведомила о своей позиции европейских коллег.

В Вашингтоне также обсуждают возможность использования российских активов, которые находятся в США, передает Reuters. Два американских чиновника заявили агентству, что эти активы также планируют задействовать для поддержки Вооруженных сил Украины.

Евросоюз планирует предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму €140 млрд под залог замороженных активов РФ. В середине октября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕК намерена экспроприировать активы до конца года. Однако позже агентство Bloomberg сообщило, что ЕС решил отложить решение по этому вопросу до декабря в связи с разногласиями европейских политиков.