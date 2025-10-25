Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Володин: в случае изъятия российских активов ЕС придется вернуть их с процентами

Несколько стран Евросоюза (ЕС), «втянутые» в конфликт на Украине, столкнулись с отсутствием средств. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, эти страны «ничего лучшего не придумали», как предложить потратить замороженные российские активы.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Володин считает, что действия ЕС являются нарушением международных законов. Он назвал это «открытым грабежом». Депутат заверил, что «европейским государствам, замешанным в воровстве», придется вернуть активы России, причем с начисленными процентами.

«Но кроме всего прочего, считаем правильным, чтобы у инициаторов этих решений и принимающих их в различных органах власти было конфисковано имущество и любые активы ... в счет уплаты средств, украденных у Российской Федерации»,— написал Вячеслав Володин в Telegram.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался поддержать предложения по изъятию замороженных российских активов. В том числе потому, что Брюссель тоже на них зарабатывает, утверждает местная пресса. Еврокомиссия рассчитывает провести экспроприацию замороженных активов РФ до конца года.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Доходность активно сократилась».

Новости компаний Все