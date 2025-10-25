Володин: в случае изъятия российских активов ЕС придется вернуть их с процентами

Несколько стран Евросоюза (ЕС), «втянутые» в конфликт на Украине, столкнулись с отсутствием средств. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, эти страны «ничего лучшего не придумали», как предложить потратить замороженные российские активы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Володин считает, что действия ЕС являются нарушением международных законов. Он назвал это «открытым грабежом». Депутат заверил, что «европейским государствам, замешанным в воровстве», придется вернуть активы России, причем с начисленными процентами.

«Но кроме всего прочего, считаем правильным, чтобы у инициаторов этих решений и принимающих их в различных органах власти было конфисковано имущество и любые активы ... в счет уплаты средств, украденных у Российской Федерации»,— написал Вячеслав Володин в Telegram.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался поддержать предложения по изъятию замороженных российских активов. В том числе потому, что Брюссель тоже на них зарабатывает, утверждает местная пресса. Еврокомиссия рассчитывает провести экспроприацию замороженных активов РФ до конца года.

