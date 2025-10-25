СКР возбудил дело после гибели пенсионера при взрыве газа в Сочи

Следственный комитет возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме на ул. Тимирязева в Сочи, в результате которого погиб 75-летний мужчина, а несколько человек получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Следственный отдел по Центральному району города начал расследование по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии СКР, ночью в квартире на четвертом этаже шестиэтажного здания произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего обрушились строительные конструкции.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Их точное число и тяжесть повреждений устанавливаются.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты с привлечением специалистов и экспертов. Проводятся процессуальные мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Руководитель краевого управления СКР Андрей Маслов поставил расследование на контроль.

Анна Гречко