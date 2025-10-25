Взрыв газа в Сочи унес жизнь человека, трое пострадали

Взрыв бытового газа в жилом доме на ул. Тимирязева в Сочи привел к гибели одного человека. Еще трое пострадавших госпитализированы. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани

Взрыв произошел в ночь на 25 октября в квартире на четвертом этаже. После него начался пожар на площади 15 кв. м, который оперативно ликвидировали. В результате ЧП разрушены стены и повреждено остекление трех квартир.

По предварительным данным, погиб 70-летний мужчина. Трое пострадавших доставлены в больницу с травмами. Женщина 38 лет и мужчина 45–50 лет находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи четвертой городской больницы. Мужчина 36 лет госпитализирован с ушибом бедра.

Из дома эвакуировано 70 жильцов. Для них подготовлено два пункта временного размещения: в хостеле и жилом комплексе.

Анна Гречко