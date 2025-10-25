После взрыва газа в жилом доме в Сочи возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после взрыва газа в шестиэтажном доме в Сочи. В результате ЧП погиб один человек.

По данным следствия, в результате «хлопка газовоздушной смеси» в одной из квартир на четвертом этаже обрушилась часть строительных конструкций. Пострадавших госпитализировали «с различными травмами». Проводится расследование по ст. 109 УК РФ.

Взрыв случился сегодня ночью в жилом доме на улице Тимирязева. В результате были ранены три человека. В границах дома введен локальный режим ЧС.