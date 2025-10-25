В Сочи ввели локальный режим ЧС после взрыва газа в доме

В Сочи в границах многоквартирного дома, где произошел взрыв газа, ввели режим ЧС. Об этом по итогам выездного совещания сообщил мэр города Андрей Прошунин. Сейчас в здании проводят поквартирные обходы.

Господин Прошунин рассказал, что для жильцов подготовлены пункты временного размещения и транспорт. Там расселены 28 жителей дома, в том числе семь детей. По словам мэра, право собственности на помещения жители получили в 2012 году по решению суда.

«Основная задача — оказать сейчас людям всю необходимую помощь. Далее — определить состояние здания. Исходя из этого будет приниматься решение о его дальнейшей эксплуатации»,— написал он в Telegram.

Взрыв произошел сегодня ночью в жилом доме на улице Тимирязева. В результате погиб один человек, еще трое получили ранения. Возник пожар на площади 15 кв. м, его уже потушили.