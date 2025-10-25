При взрыве газа в жилом доме в Сочи погиб человек

В жилом доме на улице Тимирязева в Сочи произошел взрыв. Погиб один человек, еще один пострадал.

Как сообщило управление МЧС по Краснодарскому краю, взрыв произошел примерно в 1:10 мск на четвертом этаже. «По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси»,— написано в сообщении (цитата по ТАСС).

В результате взрыва газа начался пожар на площади 15 кв. м. Портал «СочиСтрим» со ссылкой на МЧС пишет об эвакуации 70 человек.