Силы ПВО за ночь сбили 121 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 20 беспилотников самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 19 БПЛА сбили над Волгоградской областью, 17 — над Брянской областью, 12 — над Калужской, 11 — над Смоленской, по девять — над Белгородской и Московской областями, по восемь — над Воронежской и Ленинградской областями, по два — над Новгородской, Рязанской и Тамбовской областями, по одному — над Тверской и Тульской областями.

В Волгоградской области после налета БПЛА загорелась электроподстанция, никто не пострадал. В Брянской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, НовгородскойРостовской, Смоленской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.