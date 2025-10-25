Губернатор Ростовской области рассказал о налете БПЛА на регион

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО сбили беспилотники в Донецке, а также Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах.

В Telegram-канале господин Слюсарь написал, что пострадавших нет. Он добавил, что из-за падения обломков БПЛА на окраине Донецка загорелась трава.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о пожаре на электроподстанции, который начался из-за падения обломка БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин писал, что на подлете к городу сбили семь беспилотников. О работе ПВО также сообщали власти Ленинградской области. Всего, по данным Минобороны, над территорией России за ночь сбит 121 беспилотник.