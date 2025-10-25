В Волгоградской области после налета БПЛА загорелась электроподстанция

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении массированной атаки беспилотников на регион.

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание»,— приводит слова господина Бочарова администрация региона в Telegram. Возгорание на электроподстанции ликвидировано.

В Светлоярском районе в результате падения обломка еще одного беспилотника повреждено частное жилое строение. Пострадавших нет.

Ранее семь беспилотников были сбиты на подлете к Москве. О работе ПВО также сообщали власти Ленинградской, Воронежской и Ростовской областей.