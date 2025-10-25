На подлете к Москве и Санкт-Петербургу сбиты беспилотники

Силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву, написал мэр Москвы в Telegram-канале. В это же время губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в Тосненском и Киришском районах региона сбиты еще несколько БПЛА.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее угрозу атаки БПЛА объявили в Тульской, Рязанской, Воронежской, Пензенской, Ростовской областях. В аэропорту Калуги действуют ограничения на прием и отправку самолетов.