В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

На территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность. Оповещения с соответствующей информацией были разосланы гражданам через приложение МЧС России в 00:53 (МСК).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Жителей и гостей региона просят отойти от окон и укрыться в помещении без остекления (коридоре или кладовой). Людям на улице необходимо укрыться в ближайшем здании, паркинге или подземном переходе. «Если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, защищенном помещении или в складках местности»,— также сказано в сообщении.

Дмитрий Холодный