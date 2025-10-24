Evraz plc оценивает ущерб от европейских санкций

Evraz plc оценивает последствия включения компании в санкционный список Европейского союза (ЕС), сообщили в металлургической и горнодобывающей компании. Там заверили, что организация будет соблюдать все применимые законы и правила. В компании также сообщили, что будут информировать инвесторов о ключевых изменениях, передает ТАСС.

Штаб-квартира компании находится в Лондоне, она имеет активы в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. Evraz включили в санкционный список ЕС, поскольку российскому правительству она приносит существенный доход, объясняли в Совете ЕС. Вместе с Evraz Евросоюз наложил рестрикции на золотодобытчика «Полюс», ужесточил запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью», усилил контроль за обходными схемами через третьи страны.

