В Копейске прошли траурные мероприятия в память о погибших при взрыве на заводе

В Копейске в парке Победы представители власти, сотрудники завода и местные жители возложили цветы к мемориалу в память о погибших 22 октября при взрыве на предприятии, сообщает пресс-служба мэрии. Региональное правительство объявило 24 октября днем траура.

Центром траурных мероприятий в Копейске стал танк Т-64, установленный у входа в парк Победы. Коллектив завода, где произошел взрыв, подарил этот мемориал парку в мае 2025 года. В церемонии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, начальник ГУ МВД России по региону генерал-майор полиции Сергей Космачев, глава Копейска Светлана Логинова.

«Следствие обязательно установит причины произошедшего. Наша задача — помочь пострадавшим, позаботиться о родных и близких погибших. Сделаем все необходимое. Сегодня вся Челябинская область, мы все вместе с Копейском»,— отметил губернатор Алексей Текслер.

«Наша сила заключается в том, что в сложные моменты мы объединяемся. Мы будем помнить этот трагический день. Благодарим всех, кто пришел почтить память наших земляков»,— подчеркнула мэр Светлана Логинова.

В день траура на всей территории региона приспустили флаги Челябинской области и муниципалитетов. Кроме того, отменены развлекательные мероприятия.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, взрыв на копейском предприятии произошел 22 октября в 23:45, после чего начался пожар. Через несколько часов в очаге возгорания случился еще один взрыв. Подтверждена информация о 12 погибших. Пострадали 29 человек, еще 11 сотрудников ищут под завалами.

По данным регионального управления СКР, взрыв произошел «в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху». Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело передали в центральный аппарат ведомства.

Семьи погибших и пострадавшие получат компенсации от страховой компании и предприятия.

