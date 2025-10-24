Семьям погибших на заводе в Копейске выплатят по 3 млн рублей

АО «СОГАЗ» выплатит родственникам погибших при взрыве на заводе в Копейске по 3 млн руб., сообщает пресс-служба компании. Организация является страховщиком гражданской ответственности владельца предприятия.

Сбор заявлений и необходимых документов ведут через администрацию завода. Размер компенсаций для пострадавших зависит от тяжести травмы, максимальная сумма — 3 млн руб. Выплаты произведут после завершения расследования или после окончания лечения.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что правительство области также будет оказывать помощь семьям погибших и пострадавшим.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, взрыв на копейском предприятии произошел 22 октября в 23:45, после чего начался пожар. Через несколько часов в очаге возгорания случился еще один взрыв. Подтверждена информация о 12 погибших. Пострадали 19 человек, еще 10 сотрудников ищут под завалами.

По данным регионального управления СКР, взрыв произошел «в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху». Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело передали в центральный аппарат ведомства.

Виталина Ярховска