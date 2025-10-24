Копейский завод выплатит близким погибших при взрыве по 10 млн рублей

Завод в Копейске, где ночью 22 октября произошел взрыв, выплатит родственникам погибших сотрудников 10 млн руб. Об этом сообщил в личном telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Пострадавшие получат от предприятия от 1 млн руб. до 2 млн руб., в зависимости от тяжести травм.

Родственники погибших и пострадавшие также получат компенсации до 3 млн руб. от страховой компании «СОГАЗ».

Сейчас подтверждена гибель 12 работников. Еще 29 человек получают медицинскую помощь: из них шесть госпитализированы, пять в тяжелом состоянии, остальные наблюдаются амбулаторно. Кроме того, неизвестно местоположение 11 человек.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», взрыв на копейском предприятии произошел 22 октября в 23:45, после чего начался пожар. Через несколько часов в очаге возгорания случился еще один взрыв.

По данным регионального управления СКР, ЧП произошло «в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху». Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело передали в центральный аппарат ведомства.

Виталина Ярховска