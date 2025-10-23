Челябинский фестиваль театров «Сцена» пройдет без творческих номеров

В Челябинске подведение итогов фестиваля профессиональных театров «Сцена» пройдет без творческих номеров из-за объявления 24 октября днем траура в регионе после взрыва на копейском заводе и гибели десяти сотрудников, сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области.

На всей территории региона 24 октября будут приспущены флаги. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рекомендовал учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия, ведомство поддержало инициативу.

«В муниципальных и государственных учреждениях культуры, а также в образовательных учреждениях в сфере культуры нами принято решение отменить все развлекательные мероприятия. Показы в театрах и концертных залах будут проходить на основе классического репертуара. Подведение итогов фестиваля профессиональных театров „Сцена“ пройдет без творческих номеров»,— передает слова областного министра культуры Алексея Бетехтина пресс-служба ведомства.

Все мероприятия начнутся с минуты молчания.

Кроме того, администрация Челябинска перенесла фестиваль творчества пожилых людей «Когда поет душа» с 23 октября на следующую неделю. О дате и времени проведения расскажут дополнительно.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, взрыв на копейском предприятии произошел 22 октября в 23:45, после чего начался пожар. Через несколько часов в очаге возгорания случился еще один взрыв. Подтверждена информация о десяти погибших. Пострадали 19 человек.

По данным регионального управления СКР, взрыв произошел «в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху». Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

