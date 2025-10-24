Пьянов рассказал о сложностях с финансированием при продаже «Росгосстраха»

Сделка по продаже «Росгосстраха» проходит непросто из-за проблем у потенциальных покупателей с поиском финансирования. Об этом заявил зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Пьянов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Пьянов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы имеем четкое понимание, что мы готовы ее продать только с прибылью, то есть выше балансовой стоимости, которая у нас существует. Этот актив был куплен сравнительно недавно, в конце 2023 года в составе группы "Открытие", то есть цена там высокая»,— сказал Дмитрий Пьянов (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Пьянов заявил, что не может гарантировать разрешения сложностей с поиском финансирования сделки у потенциальных покупателей к концу года. Однако ВТБ не стремится продать актив к какой-либо конкретной дате, подчеркнул он.

Сделка состоится, если покупатель удовлетворит требования по прибыльности, добавил зампред. По его словам, ВТБ не включил продажу актива в планы на этот год.

В конце сентября глава ВТБ Андрей Костин заявил, что на покупку «Росгосстраха» появилось несколько претендентов, в том числе «Балтийский лизинг». Однако он допустил, что ВТБ может отказаться от продажи страховой компании. Дмитрий Пьянов в конце августа говорил, что сделка по продаже актива находится на финальном этапе. Он отмечал, что либо ее получится закрыть в сентябре, либо она не состоится вовсе.