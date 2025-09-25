Глава ВТБ допустил отказ от продажи «Росгосстраха»

На покупку входящего в ВТБ (MOEX: VTBR) «Росгосстраха» появилось несколько претендентов, сообщил глава банка Андрей Костин. Среди них — «Балтийский лизинг». При этом господин Костин допустил, что ВТБ может отказаться от продажи страховой компании.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Росгосстрах» — старейшая страховая компания России, которая действует с 1921 года. Она вошла в состав ВТБ в декабре 2022 года после покупки активов банка «Открытие».

«Разворачивается ситуация, что нам, может быть, будет интересно оставить "Росгосстрах", потому что будет потребность к такому массовому страхованию»,— сказал господин Костин на Международном банковском форуме (цитата по «РИА Новости») .

В августе первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал, что сделка по продаже «Росгосстраха» находится на финальном этапе. Она либо будет закрыта в сентябре, либо не состоится вовсе, говорил он. Помимо «Балтийского лизинга», эксперты называли вероятным претендентом на покупку страховой компании группу «Регион».

