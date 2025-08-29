ВТБ раскрыл подробности сделки по продаже «Росгосстраха»
Первый зампред ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов сообщил, что сделка по продаже страховой компании «Росгосстрах» находится на финальном этапе. По его словам, она либо будет закрыта в сентябре, либо не состоится вовсе.
Фото: кадр трансляции ВТБ
Вероятного покупателя господин Пьянов не назвал. «Потенциальным кандидатом на покупку "Росгосстраха" не является СОГАЗ и не является структура Сударикова, как писали некоторые Telegram-каналы. Это не эти контрагенты, с кем мы ведем переговоры по продаже»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).
Как пояснил первый зампред ВТБ, СОГАЗ и структура Сударикова изначально не были претендентами на участие в сделке и не участвовали в процедуре «Росгосстраха». В июне он сообщал, что основные параметры продажи были одобрены, сделка находилась на утверждении в Банке России.
«Росгосстрах» — старейшая страховая компания России, она действует с 1921 года. Она вошла в состав ВТБ в декабре 2022 года в рамках сделки по покупке активов банка «Открытие».
Подробнее — в материале «Ъ» «"Росгосстраху" подобрали покупателей».