В Новороссийске модернизируют остановки общественного транспорта

Андрей Кравченко дал поручение на разработку дорожной карты проекта модернизации остановок. Об этом глава города сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

На рабочем совещании в администрации Новороссийска обсудили разработку детальной стратегии модернизации остановочных комплексов. По словам Андрея Кравченко, специалисты ведут работу по развитию цифрового двойника Новороссийска. Речь идет о геоинформационной системе, в которую планируют внести места размещения остановок общественного транспорта.

«Благодаря этому инструменту специалисты смогут анализировать пассажиропотоки, выявлять участки с наибольшей потребностью в обновлении остановок и разрабатывать наиболее эффективные решения по их размещению и интеграции в транспортную сеть города»,– поделился мэр Новороссийска.

София Моисеенко