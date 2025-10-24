ВС РФ взыскал 1 млн рублей в пользу жительницы Кубани из-за волокиты приставов

Верховный суд России обязал службу судебных приставов Краснодарского края возместить жительнице региона более 1 млн руб. убытков за десятилетнее бездействие при взыскании долга по договору займа. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РФ.

Людмила Крикун подала иск из-за того, что судебные приставы почти 10 лет не могли взыскать средства по договору займа. Хотя имущество должника неоднократно арестовывали, практических результатов это не принесло. Руководство службы не осуществляло должного контроля.

Суд первой инстанции встал на сторону истицы и присудил ей компенсацию свыше 1 млн руб., признав, что бездействие приставов сделало невозможным исполнение судебного решения. Апелляционная и кассационная инстанции отменили это постановление.

Коллегия по гражданским делам отменила определения вышестоящих инстанций, указав, что те не учли ранее установленные факты незаконного бездействия сотрудников ФССП, и вернула в силу решение первой инстанции.

Высшая судебная инстанция также направила частное определение в адрес ГУ ФССП по Краснодарскому краю, указав на серьезные нарушения в ходе исполнительного производства. С одного из бывших приставов в пользу Людмилы Крикун взыскали 50 тыс. руб. В службе назначена проверка для установления полного размера ущерба казне и предъявления регрессных требований остальным виновным сотрудникам.

Алина Зорина