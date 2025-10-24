Центральный матч 13-го тура РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге — 26 октября «Зенит» принимает московское «Динамо». У лидеров турнира задачи проще: «Локомотив» едет в гости к «Акрону», а «Краснодар» ждет в гости казанский «Рубин». Шансы команд оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

В Кубке России «Зенит» и «Динамо» устроили настоящее голевое шоу, отправив своим соперникам 10 мячей на двоих. После этого можно сколько угодно говорить о том, что это другой турнир, но когда команды заточены на атаку, а в обороне есть определенные проблемы, голы неизбежны. Так что, вполне возможно, в Санкт-Петербурге будет результативно. Что же касается фаворита, то, по мнению букмекеров, это «Зенит». Сейчас команда Семака серьезно изменилась, причем в лучшую сторону уверен Владислав Радимов, который не один сезон отыграл в Санкт-Петербурге: «"Зенит" идет по нарастающей. Если мы говорим о турнирной таблице чемпионата, то клуб всего в трех очках от лидера находится. И потеря очков в матче с "Акроном" ни о чем не говорит. "Зенит" постепенно прибавляет, и это видно. К тому же, обойма игроков очень сильная у него».

Что же касается «Динамо», то нащупать свою игру команда пока так и не смогла. И не просто так даже после крупной победы в Кубке над «Крыльями Советов» 4:0 Валерий Карпин выглядел озадаченным и говорил, что недоволен: «При обороне допускали ошибки, при прессинге я имею в виду. И можно и нужно было атаковать, скажем так, быстрее».

Вообще если верить букмекерским коэффициентам, то неожиданностей в 13-м туре РПЛ не будет. Расклад очень похож на новый формат Лиги чемпионов, где много встреч явных фаворитов с аутсайдерами. Но если «Динамо» в теории может противостоять «Зениту», то шанс, например, у «Оренбурга» обыграть «Спартак» в Москве вообще ничтожен. По большому счету болельщики красно-белых сейчас больше обсуждают не ближайшее будущее, а более далекие перспективы. Народная команда чуть ли с начала сезона увольняет и все не как не может уволить тренера. Сейчас даже на вопрос о том, потерял ли «Спартак» этот сезон или нет, ответить сложно, уверен комментатор Александр Аксёнов: «"Спартак" живет привычной жизнью: постоянные изменения, какие-то пертурбации, какие-то слухи, какие-то намеки на возможные скандалы, на то, что там идет какая-то борьба за власть. Может быть, клуб уже особенно от этого и не страдает. Но чем все закончится, думаю, не представляет никто».

«Локомотив», «Краснодар» и даже ЦСКА, несмотря на осечку в прошлом туре в эти выходные проблем испытывать не должны. Сложно представить, что армейцы на своем поле потеряют очки с «Крыльями Советов» или что «Краснодар» оступится дома с «Рубином». «Локо» играет на выезде с «Акроном», и тут, конечно, возможны варианты. Но любой расклад, кроме победы железнодорожников, футбольный мир точно будет воспринимать как неожиданность. Лидер чемпионата на ходу, и главное для команды не потерять этот темп до зимней паузы, уверен Дмитрий Булыкин, который выступал за «Локомотив»: «Клуб показывает хорошую игру, и сейчас самое главное — до зимней паузы не потерять настрой, ход и остаться в лидирующей группе, чтобы хорошо провести сборы».

В прямом эфире федерально спортивного телеканала покажут только одну встречу «Зенит»—«Динамо» 26 октября, но, к сожалению, она пересекается по времени с «Эль-классико», которое «Матч ТВ» тоже планирует показать. Дерби двух столиц стартует в 17:30, а противостояние «Реала» и «Барселоны» — в 18:15. Так что придется либо смотреть «Классико» в записи, либо выбрать платный канал «Футбол 2».

Владимир Осипов