С дочерей экс-владельца ЮГК Струкова взыщут коррупционные доходы отца

В Пластский городской суд Челябинской области 24 октября Генпрокуратура подала новый иск к экс-владельцу обращенного в доход государства ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) Константину Струкову и его дочерям Александре Струковой и Евгении Кузнецовой. По данным «Ъ», надзор добивается обращения в казну государства имущества общей стоимостью 1,4 млрд руб. и денежных средств в размере 3,5 млрд руб., полученных коррупционным путем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Речь идет об активах, которые были получены от коррупционной деятельности Константина Струкова и хранились у его родственников. Прокурорами установлено, что дочери господина Струкова принимали активное участие в легализации незаконных активов главного ответчика в стране и за рубежом. Сейчас родственники скрываются от российского правосудия в странах Европы.

Ранее у господина Струкова был изъят его главный актив ЮГК. Кроме того, с него взыскали 3,9 млрд руб. в качестве компенсации ущерба, нанесенного при аварии на одном из золотодобывающих предприятий.

Мария Локотецкая, Николай Сергеев