Орбан: саммит США и России обязательно состоится

Саммит России и США в Будапеште не пройдет в ближайшее время, как это планировалось ранее, однако он обязательно состоится. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Здесь, в Европе, точно знают, что мирный саммит не снят с повестки дня. Он не состоится через неделю, дата под вопросом, но то, что он будет, сомнений нет. Ну, все знают, что русские договорятся с американцами»,— сказал господин Орбан в эфире венгерской радиостанции Kossuth (цитата по «РИА Новости»).

16 октября, после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп заявил, что стороны решили провести переговоры в Будапеште в ближайшее время. После этого представители Венгрии, РФ и США анонсировали начало активной подготовки к саммиту.

Однако в ночь на 23 октября господин Трамп объявил об отмене встречи, так как посчитал, что сейчас стороны не достигнут нужной цели. При этом президент США сказал, что переговоры с Владимиром Путиным обязательно состоятся в будущем. Кроме того, 22 октября американский Минфин ввел новые санкции против РФ. Среди них — заморозка всех активов нефтяных компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть» в США и запрет американским организациям вести с ними бизнес.