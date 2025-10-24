Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков о санкциях, отмене саммита в Будапеште и мирном договоре с Японией

Кремль заявил, что поддерживает заключение мирного договора с Японией

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента прокомментировал новые санкции Запада, возможность новой встречи Путина и Трампа, а также возможность подписания мирного договора с Японией. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О санкциях

  • Москва анализирует новые санкции против РФ.
  • РФ ответит на новые санкции Запада в соответствии со своими национальными интересами.
  • Увидим, что будет через шесть месяцев.

О военной операции на Украине

  • Данные ВЦИОМ об уровне доверия Путину и российской армии — говорящие показатели.
  • Нежелание Киева продолжать диалог поощряется европейскими кураторами.
  • Путин обещал «ошеломляющий ответ» не на поставки «Томагавков», а вообще на попытки ударов вглубь России.
  • Кремль оценивает ситуацию с переговорами по Украине как слишком затянувшуюся паузу.

О Японии

  • Россия является сторонником заключения мирного договора с Японией.
  • Япония сейчас занимает весьма недружественную позицию в отношении РФ, присоединилась ко всем санкциям против страны.

О планах президента

  • Путин и Трамп не исключают возможность проведения саммита РФ и США в будущем.
  • Президент РФ накануне Дня таможенника встретится с главой ФТС Пикалевым.
  • Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России в режиме ВКС.

Новости компаний Все