Песков о санкциях, отмене саммита в Будапеште и мирном договоре с Японией

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента прокомментировал новые санкции Запада, возможность новой встречи Путина и Трампа, а также возможность подписания мирного договора с Японией. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

О санкциях

Москва анализирует новые санкции против РФ.

РФ ответит на новые санкции Запада в соответствии со своими национальными интересами.

Увидим, что будет через шесть месяцев.

О военной операции на Украине

Данные ВЦИОМ об уровне доверия Путину и российской армии — говорящие показатели.

Нежелание Киева продолжать диалог поощряется европейскими кураторами.

Путин обещал «ошеломляющий ответ» не на поставки «Томагавков», а вообще на попытки ударов вглубь России.

Кремль оценивает ситуацию с переговорами по Украине как слишком затянувшуюся паузу.

О Японии

Россия является сторонником заключения мирного договора с Японией.

Япония сейчас занимает весьма недружественную позицию в отношении РФ, присоединилась ко всем санкциям против страны.

О планах президента