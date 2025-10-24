Песков о санкциях, отмене саммита в Будапеште и мирном договоре с Японией
Кремль заявил, что поддерживает заключение мирного договора с Японией
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента прокомментировал новые санкции Запада, возможность новой встречи Путина и Трампа, а также возможность подписания мирного договора с Японией. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О санкциях
- Москва анализирует новые санкции против РФ.
- РФ ответит на новые санкции Запада в соответствии со своими национальными интересами.
- Увидим, что будет через шесть месяцев.
О военной операции на Украине
- Данные ВЦИОМ об уровне доверия Путину и российской армии — говорящие показатели.
- Нежелание Киева продолжать диалог поощряется европейскими кураторами.
- Путин обещал «ошеломляющий ответ» не на поставки «Томагавков», а вообще на попытки ударов вглубь России.
- Кремль оценивает ситуацию с переговорами по Украине как слишком затянувшуюся паузу.
О Японии
- Россия является сторонником заключения мирного договора с Японией.
- Япония сейчас занимает весьма недружественную позицию в отношении РФ, присоединилась ко всем санкциям против страны.
О планах президента
- Путин и Трамп не исключают возможность проведения саммита РФ и США в будущем.
- Президент РФ накануне Дня таможенника встретится с главой ФТС Пикалевым.
- Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России в режиме ВКС.