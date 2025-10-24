Песков: Россия исходит из собственных интересов в ответных мерах на санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна отвечает на санкции в соответствии с собственными интересами. По его словам, Россия не ставит целью направить ответные меры против других стран.

«Разумеется, мы будем делать то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам. Это главное в наших действиях. <...> Мы действуем, в первую очередь, не против кого-то, мы действуем во благо себе. Вот этим мы и будем заниматься»,— сказал господин Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря президента, Кремль готов посмотреть на влияние санкций на российскую экономику. 23 ноября президент Дональд Трамп заявил, что последствия ограничений Евросоюза скажутся через шесть месяцев. «Даст Бог, увидим, что будет и через шесть месяцев, и через год»,— прокомментировал слова американского президента господин Песков.

23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Он направлен на ограничение российских доходов от энергетического сектора, усиление финансового сдерживания и ужесточение контроля за обходными схемами через третьи страны. 22 октября Минфин США объявил о новых санкциях против России, в том числе и об ограничениях в отношении нефтяных компаний ЛУКОЙЛ и «Роснефть».