Песков: слова Путина об «ошеломляющем ответе» не требуют разъяснений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что вчерашние слова Владимира Путина об «ошеломляющем ответе» на возможные удары по территории РФ не требуют дополнительных разъяснений.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Дмитрий Песков

«Мне кажется, что заявление настолько красноречивое и исчерпывающее, что здесь нечего разъяснять»,— сказал Песков во время сегодняшнего брифинга.

Накануне Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о возможных поставках дальнобойного оружия Украине, назвал это попыткой эскалации конфликта.

Президент предупредил, что в случае ударов по России с использованием Tomahawk или другого дальнобойного оружия будет дан «ошеломляющий ответ».