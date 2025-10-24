Песков: слова Путина об «ошеломляющем ответе» не требуют разъяснений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что вчерашние слова Владимира Путина об «ошеломляющем ответе» на возможные удары по территории РФ не требуют дополнительных разъяснений.
Дмитрий Песков
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Мне кажется, что заявление настолько красноречивое и исчерпывающее, что здесь нечего разъяснять»,— сказал Песков во время сегодняшнего брифинга.
Накануне Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о возможных поставках дальнобойного оружия Украине, назвал это попыткой эскалации конфликта.
Президент предупредил, что в случае ударов по России с использованием Tomahawk или другого дальнобойного оружия будет дан «ошеломляющий ответ».