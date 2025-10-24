Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов переведен под домашний арест

Хатаинский районный суд Баку удовлетворил ходатайство по делу шеф-редактора агентства «Sputnik Азербайджан» Евгения Белоусова и постановил перевести его под домашний арест. Об этом сообщило издание Minval.

В июле суд арестовал Евгения Белоусова и главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых по делу о мошенничестве и незаконном предпринимательстве. Азербайджанские власти заявили, что агентство продолжало работать после отзыва аккредитации в феврале 2025 года и получало незаконное финансирование. При этом в агентстве заявляли, что официального запрета на продолжение своей деятельности не получали.

В октябре господина Картавых освободили из-под ареста, после чего он прибыл в Москву. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что скорое освобождение господина Картавых стало возможным благодаря тому, что координировать работу по этому вопросу можно было напрямую между президентами двух стран.

