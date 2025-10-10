Директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых освобожден из-под ареста

Освобожден исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых, арестованный в Баку. Об этом специальному корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Картавых

Фото: Нина Зотина / РИА Новости Игорь Картавых

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Переговоры проходили, прежде всего, на уровне помощников президента. Юрий Ушаков, по информации «Ъ», работал напрямую с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым, а решение было принято накануне встречи Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе.

У помощников, сообщает Андрей Колесников, была возможность координировать эту работу напрямую с президентами, благодаря чему, по словам Юрия Ушакова, прежде всего, и стало возможно освобождение Игоря Картавых.

В свою очередь, российская сторона освободила одного из задержанных на территории России граждан Азербайджана.