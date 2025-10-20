Директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых прибыл в Москву после ареста Баку

Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых прибыл в Москву после освобождения из под ареста в Баку. Он сообщил «РИА Новости», что чувствует себя нормально и рад возвращению домой.

В воскресенье о его отлете из Баку сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Об освобождении Картавых «Ъ» рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Переговоры проходили, прежде всего, на уровне помощников президента. Юрий Ушаков, по информации «Ъ», работал напрямую с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым, а решение было принято накануне встречи Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе. Российская сторона в ответ освободила одного из задержанных на территории России граждан Азербайджана.