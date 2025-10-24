СКР квалифицировал как теракт атаки ВСУ в Красногорске и Белгороде

ГУ СКР возбудило уголовные дела после атак ВСУ на Белгородскую и Московскую области по признакам теракта (п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК). Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, 23 октября ВСУ атаковали дронами Белгород и другие населенные пункты Белгородской области. Пострадали более 20 мирных жителей, в том числе несовершеннолетние. Сегодня БПЛА попал в жилой дом в подмосковном Красногорске, из-за чего пострадали четверо взрослых и один ребенок.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки ВСУ ударили по десяти муниципалитетам региона с помощью как минимум 132 беспилотников и 31 снаряда. Ранен 21 мирный житель.

Сегодня ночью дрон влетел в квартиру на 14-м этаже в жилом доме в Красногорске. Пострадавшие взрослые получили черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, ребенок — вывих колена и легкие травмы голени, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении трех дронов, которые летели в сторону столицы.