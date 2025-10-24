Собянин: на подлете к Москве сбиты три беспилотника

Три летевших на Москву беспилотника уничтожены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 24 октября над регионами России были сбиты 111 БПЛА. Один из них уничтожен в небе над Московской областью. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, еще один дрон влетел в квартиру жилого дома в Красногорске. Пострадали пять человек, включая ребенка.