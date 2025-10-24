За сутки при атаках 132 БПЛА пострадал 21 житель Белгородской области

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 132 БПЛА и 31 боеприпаса. В результате пострадал 21 мирный житель. Разрушения получили 19 жилых объектов и 41 транспортное средство. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Самые серьезные последствия установлены в Белгороде и Белгородском районе, которые накануне подверглись массированным атакам со стороны Украины. В областном центре в результате ударов 31 БПЛА были ранены 11 человек, включая двух несовершеннолетних. Десять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на остановку общественного транспорта. Один из них проходит лечение в детской областной больнице, семеро — в горбольнице №2. Двое совершеннолетних пациентов находятся в тяжелом состоянии. Остальные отпущены на амбулаторное лечение. Еще один человек пострадал при атаке на административное здание — его также отправили домой. За сутки в Белгороде были повреждены квартира, два многоквартирных дома (МКД) и один частный, 15 автомобилей, коммерческий и социальный объекты, административное здание, гараж, предприятие.

В Белгородском районе из-за атак 47 беспилотников были ранены девять человек, в том числе 12-летний мальчик. Пострадавший в селе Ясные Зори, боец теробороны и шестеро раненых в селе Стрелецком находятся в горбольнице №2 в облцентре. Ребенок размещен в стационаре детской областной больницы. В селе Стрелецком получили разрушения два частных дома, семь машин, объект торговли и три коммерческих объекта, в поселке Октябрьском — квартира в МКД и пять автомобилей, коммерческий объект, в поселке Майском — частный дом и транспортное средство, в селе Никольском — два частных домовладения, в поселке Северном — частный дом, на хуторе Церковный — «Газель», в селе Таврове — гараж, в селе Ясные Зори — легковой автомобиль.

Еще один человек пострадал в Грайворонском округе: мирный житель получил ранения в селе Гора-Подол. После оказания медицинской помощи его отправили на амбулаторное лечение. За сутки по муниципалитету выпустили 15 боеприпасов и 14 дронов. В результате селе Новостроевка-Первая были повреждены два частных дома и два автомобиля, сельхозпредприятие, в селе Гора-Подол — частное домовладение и две машины, в селе Замостье — легковой автомобиль и коммерческий объект.

Сутками ранее при атаках Белгородской области с помощью 124 БПЛА и 21 боеприпаса погиб один человек.

Алина Морозова