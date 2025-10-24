Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За сутки при атаках 132 БПЛА пострадал 21 житель Белгородской области

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки ударили по девяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 132 БПЛА и 31 боеприпаса. В результате пострадал 21 мирный житель. Разрушения получили 19 жилых объектов и 41 транспортное средство. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Самые серьезные последствия установлены в Белгороде и Белгородском районе, которые накануне подверглись массированным атакам со стороны Украины. В областном центре в результате ударов 31 БПЛА были ранены 11 человек, включая двух несовершеннолетних. Десять мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на остановку общественного транспорта. Один из них проходит лечение в детской областной больнице, семеро — в горбольнице №2. Двое совершеннолетних пациентов находятся в тяжелом состоянии. Остальные отпущены на амбулаторное лечение. Еще один человек пострадал при атаке на административное здание — его также отправили домой. За сутки в Белгороде были повреждены квартира, два многоквартирных дома (МКД) и один частный, 15 автомобилей, коммерческий и социальный объекты, административное здание, гараж, предприятие.

В Белгородском районе из-за атак 47 беспилотников были ранены девять человек, в том числе 12-летний мальчик. Пострадавший в селе Ясные Зори, боец теробороны и шестеро раненых в селе Стрелецком находятся в горбольнице №2 в облцентре. Ребенок размещен в стационаре детской областной больницы. В селе Стрелецком получили разрушения два частных дома, семь машин, объект торговли и три коммерческих объекта, в поселке Октябрьском — квартира в МКД и пять автомобилей, коммерческий объект, в поселке Майском — частный дом и транспортное средство, в селе Никольском — два частных домовладения, в поселке Северном — частный дом, на хуторе Церковный — «Газель», в селе Таврове — гараж, в селе Ясные Зори — легковой автомобиль.

Еще один человек пострадал в Грайворонском округе: мирный житель получил ранения в селе Гора-Подол. После оказания медицинской помощи его отправили на амбулаторное лечение. За сутки по муниципалитету выпустили 15 боеприпасов и 14 дронов. В результате селе Новостроевка-Первая были повреждены два частных дома и два автомобиля, сельхозпредприятие, в селе Гора-Подол — частное домовладение и две машины, в селе Замостье — легковой автомобиль и коммерческий объект.

Сутками ранее при атаках Белгородской области с помощью 124 БПЛА и 21 боеприпаса погиб один человек.

Алина Морозова