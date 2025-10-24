Evraz Plc вошел в 19-й пакет санкций EC

Компания Evraz Plc вошла в 19-й пакет санкций Европейского Союза. Об этом пишет «Ъ».

Ограничения в отшении компании начали действовать 23 октября. Санкции направлены на сокращение российских доходов от энергетического сектора и ужесточение контроля за обходными схемами через третьи страны.

Помимо этого, в пакет вошли ограничительные меры в отношении золотодобытчика «Полюс», ужесточен запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью», запрещено взаимодействие с российскими платежными системами, расширены запретиты в отношении экспортных товаров.

Evraz Plc — горнодобывающая металлургическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Ей принадлежат Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) и Качканарский ГОК. Это один из крупнейших в мире производителей стали.

В июле компания заявила о планах создать публичное акционерное общество в Нижнем Тагиле (Свердловская область) и выпустить акции на Московской бирже. Незадолго до этого по решению арбитражного суда Московской области Evraz Plc была лишена корпоративных прав в российских структурах.

Анна Капустина