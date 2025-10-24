Бучневич и Подколзин забросили дебютные шайбы в новом сезоне НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Василий Подколзин забросил первую в текущем сезоне НХЛ шайбу. Она принесла команде домашнюю победу над «Монреаль Канадиенс» — 6:5.

За девять минут до конца встречи «Эдмонтон» уступал в две шайбы, но смог отыграться и победить в основное время. Решающий гол Подколзина, к тому моменту уже отметившегося результативной передачей, состоялся за минуту с небольшим до сирены. Кроме него в составе хозяев отличились Давид Томашек, Адам Энрик, Эндрю Манджапане, Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс. У проигравших по дубою на счету Алекса Ньюхука (8, 43) и Коула Кофилда (39, 39). Одну шайбу забросил Джош Андерсон.

Также первый гол в сезоне забил и другой россиянин, Павел Бучневич из «Сент-Луис Блюз». Его команда проиграла «Юта Маммот» со счетом 4:7. Валерий Ничушкин из «Колорадо Эвеланш» сделал дубль, но клуб уступил «Каролина Харрикейнс» — 4:5 после серии буллитов.

Две голевые передачи в игре с «Чикаго Блэкхокс» сделал форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров, однако его команда проиграла четвертый матч подряд. Всего у «Тампы» 6 поражений в 7 встречах. Двумя передачами отметился и Евгений Малкин, представляющий «Питсбург Пингвинс». Его команда победила действующего обладателя Кубка Стэнли «Флорида Пантерс» со счетом 5:3.

Арнольд Кабанов