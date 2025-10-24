За ночь средства ПВО сбили 111 беспилотников над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 111 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

Над Ростовской областью сбили 34 БПЛА, над Брянской областью — 25, над Калужской — 11, над Новгородской — 10. По семь беспилотников уничтожили над Белгородской областью и территорией Республики Крым.

Силы ПВО сбили пять дронов над Тульской областью, четыре — над Краснодарским краем. Над Волгоградской и Орловской областями уничтожили по два беспилотника, по одному — над Липецкой и Тверской областями, а также над Азовским морем. Еще один БПЛА сбили над территорией Москвы и Московской области.

Ночью беспилотник залетел в квартиру жилого дома на 14-м этаже, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В результате пострадали пять человек, среди них ребенок. После налета БПЛА на Ростовскую область в Новошахтинске около 1,5 тыс. человек остались без электричества, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.