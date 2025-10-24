Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За ночь средства ПВО сбили 111 беспилотников над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 111 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

Над Ростовской областью сбили 34 БПЛА, над Брянской областью — 25, над Калужской — 11, над Новгородской — 10. По семь беспилотников уничтожили над Белгородской областью и территорией Республики Крым.

Силы ПВО сбили пять дронов над Тульской областью, четыре — над Краснодарским краем. Над Волгоградской и Орловской областями уничтожили по два беспилотника, по одному — над Липецкой и Тверской областями, а также над Азовским морем. Еще один БПЛА сбили над территорией Москвы и Московской области.

Ночью беспилотник залетел в квартиру жилого дома на 14-м этаже, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В результате пострадали пять человек, среди них ребенок. После налета БПЛА на Ростовскую область в Новошахтинске около 1,5 тыс. человек остались без электричества, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Новости компаний Все