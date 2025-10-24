Домодедово и Жуковский приостановили работу

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Авиагавани приостановили работу для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве. В течение ночи ограничения вводились в аэропортах Волгограда, Геленджика, Калуги и Краснодара, сейчас они работают штатно.

Как правило, подобные меры действуют, когда в регионе объявлен режим беспилотной опасности. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице сбиты три БПЛА.