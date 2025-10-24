Сочи вошел в топ направлений для отдыха в глэмпингах

В октябре Сочи занял пятое место в рейтинге популярных направлений для отдыха в глэмпингах. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, на курорте путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глэмпинг&SPA «Лес» Фото: Глэмпинг&SPA «Лес»

Первое место занял Архыз, который собрал 20% бронирований. В селе Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 8 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха в глэмпингах в октябре заняла Гудаута. Курортный город Абхазии собрал 4% бронирований. На курорте путешественники, желающие отдохнуть в глэмпинге, бронируют места размещения в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 5,8 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Хамышки. Село в Майкопском районе Республики Адыгея собрало 3% бронирований. В нем путешественники бронируют места размещения в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,8 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха в глэмпингах также вошли и другие населенные пункты Краснодарского края. В Мостовской, которая оказалась на шестом месте, путешественники бронируют средства размещения в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 7,6 тыс. руб.

Следом идет Мезмай, в котором бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 7,3 тыс. руб.

Топ-10 замыкает Бжид, где путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3 тыс. руб.

Мария Удовик