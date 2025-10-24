В Новошахтинске без электричества осталось 1,5 тысяч человек из-за атаки БПЛА
Полторы тысячи человек остаются без электричества в Новошахтинске после отражения ночной массированной атаки БПЛА. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.
В городе из-за пожара, возникшего после падения обломков беспилотников, без электричества остались многоквартирные дома, детский сад и техникум.
Аварийные службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей электричество появилось. Восстановлением энергоснабжения специалисты займутся в светлое время суток.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что минувшей ночью атака БПЛА была отражена в 10 городах и районах региона.