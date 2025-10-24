Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону беспилотники атаковали 10 городов и районов

Силы и средства ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Таганроге, Зимовниковском, Каменском, Красносулинском, Куйбышевском, Миллеровском, Мясниковском, Тарасовском и Шолоховском районах. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На месте падения обломков беспилотников произошло несколько возгораний, которые были оперативно потушены спасателями. Никто из людей не пострадал.

Наталья Белоштейн

