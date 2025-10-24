Щелконогов получил пост замглавы комитета по госустройству заксобрания ЯНАО

Бывший первый заместитель директора департамента по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Алексей Щелконогов получил пост заместителя председателя комитета регионального законодательного собрания по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям и члена комитета по социальной политике. Соответствующее решение единогласно приняли депутаты окружного парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Щелконогов

Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО Алексей Щелконогов

Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО

«Для меня большая честь присоединиться к команде законодательного собрания, готов к сотрудничеству и открытому диалогу для решения поставленных, приоритетных задач и вопросов в интересах избирателей»,— сказал господин Щелконогов.

Заксобрание также поддержало решение об осуществлении Алексеем Щелконоговым депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе и выплаты ему зарплаты из бюджета ЯНАО.

Алексей Щелконогов с 2014 года работал вице-мэром Ноябрьска (ЯНАО), в 2016 году был назначен заместителем главы Лабытнанги — на посту курировал сферу противодействия коррупции и взаимодействия с силовиками. В 2018 году занял должность первого заместителя директора департамента по физической культуре и спорту Ямала. В октябре получил вакантный мандат депутата окружном заксобрании Алексея Ситникова, который был утвержден членом Совета федерации от заксобрания ЯНАО.

Новый состав ямальского парламента был избран в сентябре. По итогам выборов все четыре партии в заксобрании сохранили свои места. «Единая Россия» (ЕР) взяла 18 мандатов, ЛДПР — два, КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» (СРЗП) — по одному. Места в заксобрании сохранили депутаты Сергей Ямкин, Виктор Казарин, Наталия Фиголь, Игорь Герелишин, Алексей Денисов, Эдуард Яунгад, Анастасия Казанцева (все от ЕР), Денис Садовников (ЛДПР), Елена Кукушкина (КПРФ) и Максим Лазарев (СРЗП). Новыми членами окружного парламента помимо Алексея Щелконогова стали Андрей Кугаевский, Алексей Агеев, Алексей Скурихин, Максим Солодов, Николай Шестопалов, Тимур Сулейменов, Евгений Евсеев, Татьяна Бучкова, Игорь Пронин, Иван Сакал (все от ЕР) и Андрей Кузнецов (ЛДПР).

Василий Алексеев