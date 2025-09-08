Претенденты умерили доходы

Претенденты на мандаты в законодательном собрании Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) заработали за год 1 млрд 278 млн 275 тыс. руб., посчитали в региональном избиркоме. Больше половины суммы приходится на представителей «Единой России» (ЕР) — 661 млн руб., на кандидатов от оппозиции и самовыдвиженцев — всего 617,1 млн руб. По сравнению с претендентами на выборах 2020 года, политики заработали меньше на 57,9 млн руб.



На Ямале 50 кандидатов в депутаты заксобрания по одномандатным округам и 162 претендента на места в региональном парламенте по единому округу (партспискам) отчитались о годовых доходах в 405,7 млн руб. и 886,3 млн руб. соответственно, следует из данных избирательной комиссии ЯНАО.

Голосование на выборах депутатов ямальского заксобрания пройдет 12-14 сентября, получить бюллетень и поддержать кандидатов на 209 постоянных участках смогут 352,3 тыс. избирателей. За 22 мандата намерены побороться 212 претендентов, среди которых 11 действующих парламентариев: восемь — от ЕР, по одному от ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП). Согласно данным избиркома на конец августа, на подготовку к выборам партии потратили 11,6 млн руб.

О наибольшем объеме поступивших средств сообщили представители от ЕР. Годовой доход всех 11 кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам, составил 232,4 млн руб.

Без учета действующих парламентариев лидерами по заработку стали заместитель гендиректора компании «Газпром добыча Ямбург» Алексей Агеев (61,3 млн руб.), глава Ямальского района Андрей Кугаевский (29,6 млн руб.) и руководитель направления по взаимодействию с госорганами и органами надзора «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Николай Шестопалов (22,5 млн руб.).

Депутаты окружного парламента VII созыва (2020-2025 годы) указали доход в 95,2 млн руб.: вице-спикер и руководитель партийной фракции Виктор Казарин получил 47,6 млн руб., председатель Сергей Ямкин — 30,9 млн руб., заместители глав комитетов Игорь Герелишин и Алексей Денисов — по 11,7 млн руб. и 4,8 млн руб. соответственно.

В перечень кандидатов с наименьшим заработком вошли председатель совета реготделения «Движения первых» Тимур Сулейменов (3,3 млн руб.), директор телевизионного информагентства «Миг» Максим Солодов (5 млн руб.) и главврач Тарко-Салинской центральной районной больницы Евгений Евсеев (7,2 млн руб.).

О получении 428,6 млн руб. за год отчитались 55 представителей ЕР, претендующих на мандаты по партсписку.

Самыми обеспеченными, без учета депутатов и чиновников, стали гендиректор «Ново-Уренгоймежрайгаза» Сергей Сауков (29,6 млн руб.), начальник отдела в «Газпром добыча Надым» Владимир Васюхин (18,7 млн руб.) и экс-замгубернатора ЯНАО Татьяна Бучкова (13,7 млн руб.).

Общий доход действующих парламентариев, которые участвуют в выборах по партсписку, составил 91,7 млн руб.: вице-спикер Наталья Фиголь заработала 30,8 млн руб., первый вице-спикер Алексей Ситников — 26 млн руб., глава комитета по развитию агропромышленного комплекса Эдуард Яунгад и заместитель председателя комитета по госустройству Анастасия Казанцева — по 18,8 млн руб. и 15,9 млн руб. соответственно.

Главы ямальских муниципалитетов, претендующие на мандаты по партсписку, отчитались о меньшем объеме поступивших средств — всего 67,8 млн руб. В частности, мэр Лабытнанги Марина Трескова получила 18,5 млн руб., глава Приуральского района Иван Сакал — 18,2 млн руб., глава Тазовского района Виктор Югай — 17,1 млн руб., глава Пуровского района Кирилл Трапезников — 13,9 млн руб.

В числе кандидатов по партсписку ЕР с наименьшими доходами оказались гендиректор компании «Полистрим» Евгений Кириллов (588,93 руб.), руководитель студии «Кругозор» Ноябрьского телевизионного информационного агентства «МИГ» Сергей Валько (1,5 млн руб.) и заместитель директора спортшколы «Юность» в Лабытнангах Оксана Глубоких (1,9 млн руб.).

Среди оппозиционных партий о наибольших доходах отчитались либерал-демократы. Годовой заработок 11 кандидатов от ЛДПР, выдвинутых по одномандатным округам, составили 42,7 млн руб. В перечень состоятельных либерал-демократов вошли предприниматель Дмитрий Швайка (9 млн руб.), директор филиала компании «РН-Ремонт НПО» Сергей Столяров (8,4 млн руб.) и предприниматель Илья Яндо (6 млн руб.). В список претендентов с меньшими доходами — гендиректор «СтройБизнесИнвеста» Сергей Созонов (1 млн руб.), директор компании «АСА» Артем Иванов (1,6 млн руб.) и воспитатель детского сада «Ладушки» Татьяна Куликова (1,7 млн руб.).

Годовой доход в 271,7 млн руб. указали 43 либерал-демократа, которые участвуют в выборах по партсписку.

В числе наиболее обеспеченных оказались начальник бюро по внешнеэкономическим связям Тюменского аккумуляторного завода Дмитрий Ошурков (101,9 млн руб.), предприниматель Алина Гимальдинова (29 млн руб.) и депутат Госдумы Владимир Сысоев (24,7 млн руб.). О наименьшем объеме поступивших средств сообщили старший диспетчер автомобильного транспорта в «Западно-Сибирском холдинге» Олеся Тхазфеш (741,4 тыс. руб.), вновь Сергей Созонов (1 млн руб.) и специалист отдела кадров в компании «АСА» Елена Колчанова (1,1 млн руб.).

Заработок действующего депутата Дениса Садовникова, который баллотируется по списку ЛДПР, составил 15,1 млн руб. за год.

Кандидаты от СРЗП сообщили в окружной избирком о годовом доходе в 165,7 млн руб. Девять справороссов, выдвинутые по одномандатным округам, отчитались о получении 51,8 млн руб., большая часть из которых принадлежит гендиректору автошколы «Регион-89» Вере Капшановой (21,9 млн руб.), действующему депутату заксобрания Максиму Лазареву (15 млн руб.) и охраннику филиала ПАО «Газпром» Виктору Ушакову (7,3 млн руб.), наименьшая — гендиректору компании «Бизнес партнер» Фахраду Ибрагимову (127,9 тыс. руб.), заместителю гендиректора «Уренгойской транспортной компании 13» Дмитрию Петрову (2,5 млн руб.) и врачу-дерматовенерологу Тарко-Салинской центральной районной больницы Ирине Колдомовой (3,1 млн руб.).

О поступлении 113,8 млн руб. сообщили 29 кандидатов, претендующие на мандаты по партсписку. Среди наиболее состоятельных оказались вновь Вера Капшанова, Виктор Ушаков и старший мастер «Новатэк-Таркосаленефтегаза» Дмитрий Фисенко (6,1 млн руб.), среди наименее — снова Фахрад Ибрагимов (127,9 тыс. руб.), дежурный электрик «Северречфлота» Муртазали Ярлыкапов (688,5 тыс. руб.) и уборщица производственно-технического объединения управления делами правительства ЯНАО Ольга Куманева (765,5 тыс. руб.).

Меньше всех среди кандидатов от партий заработали коммунисты — 101,6 млн руб.

Восемь претендентов от КПРФ, участвующие в выборах по одномандатным округам, указали годовой доход в 29,5 млн руб. Лидерами по объему поступивших средств стали действующий депутат Елена Кукушкина (20,2 млн руб.), социальный педагог центра образования «Полярная звезда» Марина Хоротетто (1,9 млн руб.) и исполнительный продюсер «Ямал-Медиа» Елизавета Пяк (1,6 млн руб.). О наименьшем заработке отчитались безработный Евгений Щитиков (ноль), учитель физкультуры школы №3 Александр Ламдо (1,2 млн руб.) и телеоператор «Пуровской медиагруппы» Олег Пономарев (1,3 млн руб.).

Перечень 36 кандидатов, претендующих на мандаты по партсписку, по объему заработка возглавили вновь Елена Кукушкина (20,2 млн руб.), депутат Тюменской областной думы Иван Левченко (6,1 млн руб.) и помощник депутата заксобрания ЯНАО Людмила Журавлева (4,6 млн руб.). Наименьший годовой доход указали снова Евгений Щитиков (482,2 руб.), адвокат Людмила Врублевская (50 тыс. руб.) и пенсионер Юрий Чумаченко (296,9 тыс. руб.).

Среди 11 самовыдвиженцев, которые участвуют в выборах только по одномандатным округам, о наибольшем доходе сообщили гендиректор компании «Полярный круг» Вадим Липихин, директор «Муравленко Медиа» Иван Волков (7,9 млн руб.) и заместитель директора школы олимпийского резерва «Арктика» Ноябрьска Любовь Константинова (3,1 млн руб.). О наименьших суммах отчитались заместитель директора ресурсного центра добровольчества и патриотического воспитания «Кадет» Игорь Ткаченко (622,4 тыс. руб.), заведующая в дошкольном образовательном учреждении «Едэйко» Анастасия Глумова (1,2 млн руб.) и пожарный Александр Адер (1,4 млн руб.). Всего самовыдвиженцы получили за год 35,3 млн руб.

Согласно данным избиркома, участники выборов заработали меньше претендентов на 22 мандата в заксобрании ЯНАО в 2020 году — годовой доход 302 кандидатов тогда составил 1,3 млрд руб. В частности, 65 представителей от ЕР сообщили о получении 865 млн руб., 63 от ЛДПР — 182,7 млн руб., 43 от «Справедливой России» — 82,3 млн руб., 41 от КПРФ — 65,6 млн руб., 27 от «Коммунистической партии социальной справедливости» (КПСС) — 57 млн руб., 24 от партии «Роста» — 47 млн руб., 11 самовыдвиженцев — 27,7 млн руб., 28 от партии «Родина» — 8,5 млн руб.

Василий Алексеев