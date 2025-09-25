Сенатором от законодательного собрания ЯНАО стал Алексей Ситников

Сенатором в Совете Федерации России от законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа был выбран Алексей Ситников. Такое решение приняли депутаты законодательного органа на первом заседании восьмого созыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Алексей Ситников был единственным кандидатом на тайном голосовании депутатов. Его кандидатуру поддержали 20 из 20 присутствовавших депутатов, за принятие постановления о назначении депутаты проголосовали единогласно.

Следом господин Ситников досрочно сложил полномочия депутата законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного оруга, коллеги поддержали это решение. Поскольку он был избран по единому округу по спискам партии, процедура довыборов не потребуется, мандат будет передан кандидату от «Единой России».

Алексей Ситников — член генсовета «Единой России», в седьмом созыве законодательного собрания ЯНАО находился в должности первого зампреда. Ранее в должности сенатора от ямальского заксобрания находился Григорий Ледков.

Председателем ямальского законодательного собрания вновь стал Сергей Ямкин. Его заместителями депутаты выбрали Виктора Казарина и Наталию Фиголь.

Анна Капустина