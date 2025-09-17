Bloomberg: ЕС может принять решение по замороженным активам РФ до 24 октября

Европейский Союз может принять решение относительно замороженных активов России на саммите лидеров ЕС, который пройдет 23-24 октября в Копенгагене. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц.

«Ожидается, что эта тема будет поднята некоторыми министрами финансов ЕС на встрече в Копенгагене на этой неделе и лидерами ЕС в октябре»,— передает агентство, ссылаясь на источники.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в этом месяце призвала ЕС «срочно разработать новое решение для финансирования военных действий Украины за счет обездвиженных российских активов».

По словам источников, Германия, которая долгое время отказывалась от использования замороженных средств, «стала решительным сторонником получения максимальной отдачи от фондов».

Европейские СМИ ранее сообщали, что в Евросоюзе рассматривают возможность использования замороженных активов РФ через выпуск беспроцентных облигаций блока, обеспеченных российскими средствами. Согласно одной из схем, денежная масса замороженных активов Центрального банка РФ, которая хранится в бельгийском центральном депозитарии Euroclear, может быть использована для покупки облигаций ЕС с нулевой процентной ставкой. Потраченные на облигации средства будут затем переданы Украине в виде траншей как «репарационные займы».

После начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года страны Запада заморозили €190 млрд российских активов. Большая часть из них хранится в Euroclear. Источники Politico на прошлой неделе сообщили, что Еврокомиссия рассматривает вариант передачи Украине замороженных активов в виде долговых расписок, обеспеченных ЕС. По данным Bloomberg, разработать механизм изъятия активов РФ требуют США. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что использование российских активов «не останется без ответа».

Анастасия Домбицкая