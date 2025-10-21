Бельгия согласилась на разработку предложения по замороженным активам РФ

Власти Бельгии «не будут препятствовать» разработке Европейской комиссией юридического предложения по использованию средств из замороженных российских активов. Как сообщает Politico со ссылкой на европейские дипломатические источники, 23 октября на ежеквартальном заседании Европейского совета в Брюсселе лидеры ЕС официально поручат Еврокомиссии разработать такое предложение.

В дальнейшем, в случае принятия предложения, оно позволит выделить «до 140 млрд евро на финансирование военных действий Украины в течение еще двух-трех лет». Однако источники издания полагают, что «предложению предстоит пройти несколько недель сложных переговоров» с властями стран ЕС. Вместе с тем, без кредита ЕС «Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере $60 млрд» в течение следующих двух лет.

В дипломатических европейских кругах также считают, что получение многомиллиардного кредита для Украины до встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Будапеште «станет для Киева серьезной поддержкой и подорвет попытки заставить его пойти на болезненные территориальные уступки».

Накануне стало известно, что США из-за «рисков для рыночной стабильности» пока отказываются https://www.kommersant.ru/doc/присоединяться к плану Евросоюза по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. В начале октября премьер-министр Бельгии заявлял, что не намерен брать на себя ответственность за возможные последствия и принимать участие в любых действиях, которые можно истолковать как изъятие российских активов.

Влад Никифоров