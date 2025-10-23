Белый дом: встреча Путина и Трампа не снята с повестки дня

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что встреча с президентом России Владимиром Путиным все же состоится в будущем. Об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт. Она подчеркнула, что разговор между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым не был единственной причиной, по которой американский лидер счел текущий момент неподходящим для встречи с российским президентом.

«Встреча между этими двумя лидерами не полностью снята с повестки дня,— сказала Кэролайн Левитт. — Я думаю, президент и вся администрация надеются на то, что однажды это может произойти, но мы хотим быть уверены в том, что у встречи будет ощутимый позитивный результат».

22 октября Дональд Трамп заявил, что не собирается встречаться с Владимиром Путиным в Будапеште. Он уточнил, что на планируемом саммите не удастся «достичь нужной цели». При этом американский президент не исключил личных контактов на высшем уровне в будущем. Владимир Путин, комментируя решение Дональда Трампа, допустил, что тот имел в виду перенос, а не отмену саммита.

Анастасия Домбицкая