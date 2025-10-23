Путин обсуждал с Трампом последствия санкций для мирового рынка нефти

Президент России Владимир Путин обсуждал с президентом последствия ограничений на поставки российской нефти для мирового топливного рынка. Об этом господин Путин заявил журналистам, комментируя санкции в отношении нефтяного сектора России.

22 октября американский Минфин официально объявил о новых ограничениях против России, среди которых санкции в отношении компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. Санкции предполагают заморозку всех активов компаний в США и запрещают американским компаниям вести с ними бизнес. Агентство Reuters сообщало, что после этого государственные компании Китая PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil приостановили закупки нефти из России.

Источники Reuters также сообщали, что индийские государственные НПЗ также начали пересматривать контракты, чтобы в них не было прямых поставок из России. При этом источники Bloomberg отмечают, что Индия может полностью отказаться от закупок российской нефти после новых санкций США.

Анастасия Домбицкая