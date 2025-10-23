Ravanna, «Алиса в Стране чудес» и «Гадюка»

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье жителей и гостей Краснодара ждет увлекательная программа мероприятий: от панк-рока и барочной музыки до казачьих традиций и стендапов. Подробнее — в афише «Ъ-Кубань».

На какие концерты сходить

24 октября в 19:00 в Центральном концертном зале состоится StandUp-концерт Павла Дедищева. В программе он представит лучшие шутки о повседневной жизни в России и людях вокруг нас. Его выступления — это энергия, самоирония и неожиданные повороты, которые заставляют смеяться и узнавать себя в каждой истории.

Цена билета — от 1800 руб. (18+)

24 октября в 18:00 в StandUp Bar Krasnodar состоится стендап концерт опытных комиков. Зрителей ждет лучшие проверенные шутки и свежий материал.

Цена билета — от 600 руб. (18+)

24 отктября в 20:00 в баре «Сержант Пеппер» выступит альтернативная группа Ravanna . Их композиции становятся платиновыми и прочно закрепляются в чартах. Эмоциональный вокал и глубокие тексты находят отклик у разных поколений.

Цена билета — от 1800 руб. (16+)

25 октября в 19:00 в баре «Сержант Пеппер» состоится концерт группы ЙОРШ — представителей российской панк-рок-сцены, прошедшей путь от крошечных андеграундных площадок до статуса хедлайнера крупнейших рок-фестивалей страны. Публике представят хиты, накопленные за два десятилетия существования коллектива, свежий материал и фирменную энергетику выступлений.

Цена билета — от 1900 руб.(16+)

25 октября в 14:00 в Центральном концертном зале пройдет концерт, посвященный истории кубанского казачьего костюма. Зрители узнают, как выглядели традиционные казачьи костюмы и смогут принять участие в концертных действах. На сцене прозвучат подлинные казачьи песни в исполнении народной артистки России Тамары Бочтаревой и ансамбля «Казачья душа».

Цена билета — 350 руб. (6+)

25 октября в 21:00 в The Rock Bar Small Stage пройдет концерт «Стендап вечер», на котором свои шутки представят опытные юмористы и молодые комики.

Цена билета — 400 руб. (18+)

26 октября в 12:00 в концертном зале органной и камерной музыки Кубанский симфонический оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского представит программу, посвященную истории оркестра «Музыканты Лувра». Зрителей познакомят с эстетикой барокко, расскажут о феномене французского ансамбля и месте барочной традиции в современной академической сцене.

Цена билета — 500 руб. (6+)

Какие спектакли посмотреть

25 и 26 октября в 17:00 в краснодарском театре драмы им. Горького зрители смогут насладиться спектаклем «Примадонны». История о состоятельной мисс Флоренс Снайдер из Йорка, которая разыскивает племянников — Макси и Стива, детей сестры из далекой Англии. Ходят слухи, что именно они могут получить большую часть ее состояния. И, разумеется, «родственники» находятся почти сразу. В богатом доме появляются оба претендента на наследство — обаятельные и изворотливые. Они легко покоряют сердца дальних кузин, тетушек и дядюшек, ведут тонкую игру, плетут интриги и, балансируя на грани правды и обмана, рискуют оказаться за решеткой. Под старомодными платьями, причудливыми прическами и утонченными манерами скрывается куда больше, чем кажется на первый взгляд. И только зрители узнают, кто же они на самом деле.

Цена билета — от 400 руб. (18+)

25 октября в 19:00 в театре «Мой» покажут спектакль «Олд-Сейбрук» по пьесе Вуди Аллена. Дантист Норман и его жена Шейла приглашают к себе в дом родственников — сестру Дженни и ее супруга, пластического хирурга Дэвида. Все обещает быть тихим семейным отдыхом, но гармония рушится, когда на пороге появляются прежние владельцы дома — семейная пара Максвеллов, Хэл и Сэнди. С их приходом уютный вечер превращается в череду странных откровений, нелепых совпадений и неожиданных признаний. За вежливыми улыбками скрываются давние секреты, а легкая комедия о супружеских недоразумениях внезапно превращается в лабиринт интриг и парадоксальных ситуаций. Спектакль, где каждый персонаж играет свою игру, а правда — лишь один из вариантов.

Цена билета — от 1500 руб. (18+)

26 октября в 19:00 в «Одном театре» покажут спектакль «Гадюка» — трогательная история о любви, надежде и испытаниях, выпавших на долю одного поколения. Ольга Зотова — семнадцатилетняя гимназистка из обеспеченной купеческой семьи. Музыка, уроки, зарубежные романы и мечты о тихом личном счастье — все говорит о безмятежной юной жизни, но мир вокруг стремительно меняется: страна погружается в Гражданскую войну. На пороге взрослой жизни Ольге предстоит столкнуться с выбором, который разрушит привычный уклад. Сохранить ли мечту, когда рушится все? И какой ценой дается счастье в эпоху, когда будущее невозможно предсказать?

Цена билета — от 1000 руб. (18+)

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах Краснодара жители и гости города смогут насладиться фильмом «Алиса в Стране чудес». История о пятнадцатилетней Алисе, которая попадает в мир, где время не существует, а солнце всегда в зените. Здесь она чужая, даже среди знакомых лиц. Ее ждут испытания: море слез, коварные тропы волшебного леса и смертельно опасная лавина. Но впереди — удивительные открытия и первая любовь.

Цена билета — от 200 руб. (6+)

«Горыныч» — фильм о лихом моряке Алексее, который выныривает из морских глубин в загадочном княжестве и сразу оказывается в гуще невероятных приключений: спасение малыша-дракончика, победа над непобедимым силачом Бамбулу, спасение князя Филимона и защита королевство от врагов! Ему помогает верный друг — маленький дракон Горыныч, а впереди — встреча с принцессой и неожиданные сюрпризы. Фильм понравится не только самым маленьким зрителям, но и их родителям.

Цена билета — от 200 руб. (6+)

«Лермонтов» — фильм, открывший фестиваль «Маяк», Бакура Бакурадзе о великом русском поэте. Разочарованный поэт блуждает в лесной тишине, медленно приближаясь к своей судьбе. Фильм о роковой ошибке и незащищенном гении. Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Два дня назад Лермонтов и Мартынов были друзьями, а теперь — непримиримые враги. До дуэли остаются часы…

Цена билета — от 200 руб. (16+)

